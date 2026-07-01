Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturma sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı. Tanrıyar, kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Kuşadası Limanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar, sessizliğini bozdu. Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Tanrıyar, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN RANDEVU TALEP EDECEĞİM"

Paylaşımında Albayrak ailesine ilişkin daha önce dile getirdiği iddialarının arkasında olduğunu söyleyen Tanrıyar, bundan sonraki süreçte resmi yolları izleyeceğini belirtti.

Tanrıyar, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bir şekilde Cumhurbaşkanımızın beni kabul etmesini isteyeceğim ve randevu talep edeceğim. Hatta yapmam gereken o kadar çok haber var ki… Ama önce Cumhurbaşkanımızla paylaşmam lazım onları. Böyle buradan seslenerek değil, resmi yoldan bir talepte bulunacağım."

"İFTİRALARA CEVAP VERMEYECEĞİM"

Tanrıyar, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermeyeceğini belirterek, açıklamalarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını söyledi.

Videoda, "Bana iftiralar atmaya kalkanlara cevap bile vermeyeceğim ama sessiz çoğunluk emin olsun diye, o iftiracılara değil ama sessiz çoğunluğa bazı şeyleri anlatmam gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tanrıyar hakkında yürütülen soruşturma ise sürüyor.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Haçik Oner’in büyük kızı olan Tamar Oner Tanrıyar, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Liseyi ise başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ancak sinemaya olan büyük tutkusuyla, okulunun ikinci sınıfında ani bir kararla eğitimini dondurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki eğitimini sonlandıran Tamar Oner Tanrıyar, sinema ve dizi sektöründe kendini keşfetmeye başladı. Sinemaya olan tutkusu, onu sinema setlerinde ve televizyon dizilerinde yer almaya yönlendirdi.

2021 yılında yAklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi. Tamar Tanrıyar, son dönemde özellikle YouTube ile diğer dijital mecralarda yayımladığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

Kaynak: Haberler.com