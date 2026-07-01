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Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı Haber Videosunu İzle
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
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Bir araç çağırma uygulaması üzerinden yolculuk yaptığını söyleyen genç kadın, sürücünün kendisini taciz ettiğini ve tepki göstermesinin ardından otobanda araçtan indirdiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve insanlara olan güveninin sarsıldığını ifade etti.

  • Bir genç kadın, araç çağırma uygulamasıyla yolculuk yaparken sürücünün bacağına dokunduğunu iddia etti.
  • Sürücü, kadını otobanın ortasında araçtan indirdi.
  • Olayla ilgili yetkili makamlardan veya uygulama şirketinden resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan genç kadın, bir araç çağırma uygulaması üzerinden çağırdığı araçla yolculuk yaptığı sırada istenmeyen bir olay yaşadığını öne sürdü.

"BACAĞIMA DOKUNDU" İDDİASI

Kadının anlatımına göre sürücü, yolculuk sırasında aracı otobana çekti. Bir süre sonra bacağına dokunduğunu iddia eden genç kadın, duruma tepki gösterdiğini söyledi.

Bunun üzerine sürücünün herhangi bir şey yapmadığını ve kendisinin yanlış anladığını söylediğini öne süren kadın, yolculuğu sonlandırmak istediğini ifade etti.

"OTOBANIN ORTASINDA İNDİRDİ"

Aracı durdurmasını istediğini belirten genç kadın, sürücünün kendisini otobanın ortasında araçtan indirdiğini iddia etti.

Gözyaşları içinde konuşan kadın, yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını ve insanlara olan güveninin sarsıldığını dile getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Videoda dile getirilen iddialarla ilgili yetkili makamlardan veya söz konusu araç çağırma uygulamasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli veya idari işlem başlatılıp başlatılmadığı da bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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