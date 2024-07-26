Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Cem Özkök'ün kim olduğu merak ediliyor. Cem Özkök, yardım projeleri ve temizlik videolarıyla biliniyor. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmayan Cem Özkök'ün kim olduğu aratılıyor.

CEM ÖZKÖK KİMDİR?

Cem Özkök sosyal medyada fenomendir. Ayrıca, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Özkök'ün kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmiyor. Bununla birlikte evli olmadığı biliniyor.