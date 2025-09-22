ÇARPINTI 2. BÖLÜM İZLE! Çarpıntı dizisi 2. bölüm full HD izle!

Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanırken, şimdi Çarpıntı 2. bölüm izle linki araştırılıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her pazar ekranlarda yer alıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken, Çarpıntı son bölüm izle seçeneği de gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI 2. BÖLÜM

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi, 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ÇARPINTI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı ile Reyhan arasındaki yakınlık, Hülya'nın kıskançlık hissetmesine yol açar. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumunu kendi çıkarları için kullandığıyla suçlarken, Aslı bu iddialara sert tepki gösterir. Figen ise Aslı'nın evlerine gelmesini engellemek için kararlı davranır ve Reyhan'ı bu konuda sertçe uyarır. Melike'nin acısını dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması yönündeki baskılara büyük tepki gösterir.

Figen, Aslı'yı evden uzaklaştırmak için yeni hamleler yaparken, Hülya durumu kendi avantajına çevirmeye çalışır. Aras ve Emre arasında gerilim yükselirken, Aras yeni bir plan hazırlığı içindedir. Aslı'ya haksız davrandığını anlayan Aras, ona Melike'nin gerçek yüzünü anlatır ve aralarındaki buzlar biraz çözülür. Ancak Hülya, çocukları derinden etkileyecek ve şaşkına çevirecek önemli bir karar vermek üzere.

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kalp nakliyle kesişen iki hayat, bir annenin kaybı ve başka bir annenin yükseliş hayali... Duygusal derinliği, güçlü karakterleri ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Çarpıntı dizisi, her Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çarpıntı dizisi, doğuştan kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Aslı'nın hayat hikayesini ekranlara taşıyor. Kalp nakli için sırada beklerken takılan yapay kalp cihazı, onun yaşama tutunma azminin en güçlü simgesi oluyor. Ancak hayatı, zengin ve seçkin bir ailenin kızı Melike'nin ani ölümüyle tamamen değişiyor.

Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledilirken, bu durum iki aileyi karmaşık ve çözülmesi güç bir bağla birbirine bağlıyor. Melike'nin annesi Reyhan, kızının izlerini Aslı'da bulmaya çalışırken, Aslı'nın kararlı ve hırslı annesi Hülya ise bu yeni durumu kendi lehine çevirmek için fırsatlar kolluyor. Dizi, bu zorlu süreçte aileler arasındaki mücadeleler, gizli kalan sırlar ve karşılıklı duygusal çatışmaların derinliklerine iniyor.