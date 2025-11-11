Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında rastlanmadı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından peş peşe acı haberler geldi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Köseali köyündeki bir uçurumun kenarında küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır."

Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Anne ile oğlun cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından bulundukları yerlerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Cenazeler daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

VALİ DALLI: VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİNDE HERHANGİ BİR ZARAR BULUNMUYOR

Olay yerine gelen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, arama çalışmalarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İhbar bize ulaştığı andan itibaren AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz arama-kurtarma ve asayiş dahil her türlü imkanı seferber ettik. Her gün yaklaşık 200 kişilik ekiple arama faaliyetlerimizi sürdürdük. Üzgünüz; onları canlı bulmak için dua ettik ancak maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Adli sürece ilişkin bilgi veren Dallı, "Adli Tıp Kurumu devreye girecek. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilen vücut bütünlüklerinde herhangi bir zarar bulunmuyor. Bunun ötesinde bir şey söylemem doğru olmaz. Cumhuriyet Savcılığı çalışmalarına devam ediyor, adli boyutuyla ilgili bize ulaşan yeni bir bilgi yok" ifadelerini kullandı. Anne ve oğlunun birbirine yaklaşık 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Vali Dallı, "Arazi çok zorlu, iş makinelerimiz şu anda yol açıyor. Oradan yukarı çıkarıp daha sonra araçla nakil işlemi yapılacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Öte yandan, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söyledi. İddiaların odağındaki eski enişte, bunun üzerine canlı yayına katılarak, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini belirtti. Mustafa isimli şahıs, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" diye konuştu.

Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa, "Kocası seni arayıp 'evime neden gittin' demedi mi?" sorusuna, "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. "Karısında numaran var ama" sözleri üzerine de, "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA / DHA