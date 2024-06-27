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ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU | Çanakkale-Gökçeada'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale'de nerede deprem oldu?

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Çanakkale'de deprem mi oldu ve nerede deprem olduğu araştırılıyor. En son deprem kaç şiddetinde oldu ve Gökçeada'da deprem mi oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Çanakkale-Gökçeada'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale'de nerede deprem oldu?

Çanakkale'de deprem mi oldu ve Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çanakkale'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çanakkale'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU | Çanakkale-Gökçeada'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale'de nerede deprem oldu?

ÇANAKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 45 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4,4 olarak rapor etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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