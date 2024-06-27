ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU | Çanakkale-Gökçeada'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale'de nerede deprem oldu?

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ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

ÇANAKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 45 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4,4 olarak rapor etti.