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Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

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Son dakika Çanakkale'de deprem! Çanakkale'de son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Çanakkale'de meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Çanakkale'de deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? İşte Çanakkale deprem son dakika haberi...

Çanakkale deprem mi oldu? Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Çanakkale'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çanakkale yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Çanakkale'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?

Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?

Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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