BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

CİHATLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/09/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/09/2024 17:00

Açıklama: SU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/09/2024 01:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 15:30

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Alanyurt Bölgesi; Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Ertugrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 28.09.2024 (Cumartesi) tarihinde gece 01:00 ile öğleden sonra 15:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/09/2024 01:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarında 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/08/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEMİRKAPI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/09/2024 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/09/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi G2_A_Gec Alt bölgesinde bulunan Demirkapı Mahallesi Dere Sokak ve civarında arıza nedeniyle 27.09.2024 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Kesim Tarihi: 27/09/2024 16:00