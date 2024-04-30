Son dönemin parlayan oyuncularından biri olan Buse Meral araştırılıyor. Son olarak ismi başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ile anılan Buse Meral hakkında merak edilenler çoğalıyor. BUSE MERAL KİMDİR? Buse Meral nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...

BUSE MERAL KİMDİR?

İstanbul'da 25 Temmuz 1999'da doğan Buse Meral, çocukluğunu aynı şehirde geçirdi. Şu anda 24 yaşında olan başarılı oyuncu, erken yaşlarda oyunculuk deneyimleri yaşadı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Genç oyuncu, 19 yaşında profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ege'nin Hamsisi dizisiyle 2018 yılında televizyon dünyasına adım atan Meral, gösterdiği performansla büyük ilgi topladı. Ayrıca birçok markanın reklamlarında da yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.

İstanbul'da lise eğitimini tamamlayan Buse Meral, genç yaşlarda oyunculuğa adım atmasıyla birlikte eğitimini bu alanda sürdürmeye karar verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenci olan genç oyuncu, eğitim hayatını bu alanda başarıyla sürdürüyor. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra, birçok ilgi alanına sahip olan Buse Meral'in hobileri arasında gitar, ukulele ve mızıka çalmak da bulunuyor. Yeni dizi projesinde Zeliş karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Meral, şarkılar söyleyerek de dikkatleri üzerine çekiyor. Sesinin güzelliği de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

BUSE MERAL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an… Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.