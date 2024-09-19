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Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne?

Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne?
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İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı. Peki, Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne?

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne?

BURSA TOPHANE'DE CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER KİM, İSİMLERİ NE?

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı.

Tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde bir çiftin ilişkiye girdiği görüldü. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Çiftin kim oldukları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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