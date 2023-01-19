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Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

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Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Peki Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Bursa'da görülen bulut merak ediliyor. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Peki Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu? İşte detaylar...

Bursa semalarında sabah saatlerinde ise mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Bulutu UFO'ya benzeteler de oldu korku filmlerinden alıntı yapanlar da.

Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Mercek bulutları, çoğunlukla dağ ya da vadi gibi fazlaca yükselti farklarının olduğu kesimlerde oluşmaktadırlar.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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