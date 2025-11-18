Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen yer hareketi, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin biçimde hissettiklerini ifade etti. Sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla artarken, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, konuya ilişkin ilk bilgilerini duyurdu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 18 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, Bursa'nın pek çok semtinde fark edildi. Kent sakinleri kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar hareketliliği daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada " Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme taşınırken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını takip etmeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında meydana gelen depremler, ileri düzey sensörler sayesinde anında kayda alınarak kamuoyuna aktarılıyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer hareketlerini hızlıca sisteme aktarırken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları, halkın en güncel verilere erişmesini sağlıyor. Bu bilgiler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de değerli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem kayıtları, her sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları içeriyor. Bu sayede vatandaşlar doğru bilgiye ulaşırken, asılsız söylentilerin yayılması engelleniyor. Kurum ayrıca düzenli eğitimler ve tatbikatlarla toplumda deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

18 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Kasım 2025 Pazar sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde hissedilen hareketliliği sosyal medyada sıkça paylaştı.

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, resmi açıklamalarını yayımladı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler verildi. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğrulanmış resmi kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye'deki deprem hareketlerini anlık olarak takip etmeye devam ediyor ve araştırmalar için güvenilir bir referans kaynağı olma özelliğini koruyor.

