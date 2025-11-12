Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehrin farklı noktalarında hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, depremi daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme gelirken, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından da konuya dair ilk açıklamalar paylaşıldı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 12 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla sallandı. Kentin pek çok bölgesinde hissedilen bu hareket, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu; özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar bu sarsıntıyı daha net fark etti. Sosyal medya kullanıcıları "Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımlarını kısa sürede artırdı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi duyurulara çevrildi. Konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anında tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, yaygın sensör ağıyla yer hareketlerini hızlı bir şekilde kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

12 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım 2025 Çarşamba sabahı Bursa'da hissedilen deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk resmi bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketlerle ilgili en güncel verileri sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı

Ünlü hastane kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.