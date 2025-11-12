Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla sallandı. Kentin pek çok bölgesinde hissedilen bu hareket, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu; özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar bu sarsıntıyı daha net fark etti. Sosyal medya kullanıcıları "Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımlarını kısa sürede artırdı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi duyurulara çevrildi. Konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anında tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, yaygın sensör ağıyla yer hareketlerini hızlı bir şekilde kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

12 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım 2025 Çarşamba sabahı Bursa'da hissedilen deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk resmi bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketlerle ilgili en güncel verileri sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.