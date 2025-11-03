Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa - Hamzabey

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01.11.2025, 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10.11.2025, 18.00

Kesim Tarihi: 01.11.2025, 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi'nin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 1 Kasım 2025 ile 10 Kasım 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer - Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03.11.2025, 14.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03.11.2025, 15.00

Kesim Tarihi: 03.11.2025, 14.00

Açıklama:

Nilüfer İlçesi'nin C4_B45 alt bölgesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Zaman Sokak ve çevresinde, arıza nedeniyle 3 Kasım 2025 tarihinde 14.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi -Doğanevler Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03.11.2025, 15.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03.11.2025, 18.30

Kesim Tarihi: 03.11.2025, 15.30

Açıklama:

Osmangazi İlçesi'nin C4_D33 alt bölgesinde bulunan Doğanevler Mahallesi 5. Taner Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 3 Kasım 2025 tarihinde 15.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi -Emek Adnan Menderes Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03.11.2025, 13.10

Planlanan Bitiş Tarihi: 03.11.2025, 17.00

Kesim Tarihi: 03.11.2025, 13.10

Açıklama:

Osmangazi İlçesi'nin C3_B46 alt bölgesinde bulunan Emek Adnan Menderes Mahallesi Mevzi Sokak ve çevresinde, arıza nedeniyle 3 Kasım 2025 tarihinde 13.10 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi -Hüdavendigar Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03.11.2025, 15.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03.11.2025, 17.00

Kesim Tarihi: 03.11.2025, 15.00

Açıklama:

Osmangazi İlçesi'nin C3_A alt bölgesinde bulunan Hüdavendigar Mahallesi Fatih Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 3 Kasım 2025 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Osmangazi Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03.11.2025, 13.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03.11.2025, 16.00

Kesim Tarihi: 03.11.2025, 13.30

Açıklama:

Osmangazi İlçesi'nin G1_B alt bölgesinde bulunan Osmangazi Mahallesi Hastane Yurdu Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 3 Kasım 2025 tarihinde 13.30 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.