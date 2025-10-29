Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ekim Bursa su kesintisi saatleri..

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer İlçesi

Çamlıca Mahallesi:

C1_B01 alt bölgesinde bulunan Çamlıca Mahallesi Belkıs Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 14.15 ile 16.15 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Odunluk Mahallesi:

C1_B01 alt bölgesinde bulunan Odunluk Mahallesi Lefkoşe Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Üçevler Mahallesi:

C4_B53/2_Gec B alt bölgesinde bulunan Üçevler Mahallesi Ertuğrul Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09.45 ile 11.45 arasında su kesintisi yapılacaktır.

29 Ekim Mahallesi:

C4_B64 alt bölgesinde bulunan 29 Ekim Mahallesi 505. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi İlçesi

Küçükbalıklı Mahallesi:

C4_D18 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi 5. Kartal Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Panayır Mahallesi:

C4_D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Öğretmenler Aralığı Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yunuseli Mahallesi:

C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi 668. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 16.10 ile 17.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi

Karapınar Mahallesi:

C3_D27 alt bölgesinde bulunan Karapınar Mahallesi 172. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yiğitler Mahallesi:

C2_D17_OTOSANSİT alt bölgesinde bulunan Yiğitler Mahallesi C7. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 29 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Vakıf Mahallesi:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde 28 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan su kesintisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Ekim 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

