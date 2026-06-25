Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Akhisar Mahallesi’nde, Emir Sokak ve Bahadır Sokak civarında 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 21 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır.

NİLÜFER

Altınşehir Mahallesi 240. Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 25 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 22 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Alemdar Mahallesi Yılmaz Sokak ve civarı ile Soğanlı Mahallesi’nin bir kısmında, arıza çalışması nedeniyle 25 Haziran 2026 tarihinde 09.45 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yeni Karaman Mahallesi Turan Mehmet Caddesi ve civarı ile Bağlarbaşı Mahallesi’nin bir kısmında, arıza çalışması nedeniyle 25 Haziran 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.