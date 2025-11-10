Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Hamidiye Mahallesi

Planlanan Başlangıç: 10 Kasım 2025 Saat 10.00

Planlanan Bitiş: 10 Kasım 2025 Saat 16.00

Kesim Saati: 10 Kasım 2025 Saat 10.00

Açıklama: İçme suyu arıza bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

İnegöl – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan Başlangıç: 6 Kasım 2025 Saat 09.00

Planlanan Bitiş: 16 Kasım 2025 Saat 18.00

Kesim Saati: 6 Kasım 2025 Saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül Caddesi ve civarında 6–16 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Karacabey – Hotanlı Mahallesi

Planlanan Başlangıç: 10 Kasım 2025 Saat 14.30

Planlanan Bitiş: 10 Kasım 2025 Saat 17.00

Kesim Saati: 10 Kasım 2025 Saat 14.30

Açıklama: Karacabey İlçesi Hotanlı Mahallesi'nde UEDAŞ kaynaklı arıza nedeniyle 10 Kasım 2025 Pazartesi günü 14.30–17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan Başlangıç: 1 Kasım 2025 Saat 09.00

Planlanan Bitiş: 10 Kasım 2025 Saat 18.00

Kesim Saati: 1 Kasım 2025 Saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 1–10 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey Mahallesi ve Çevresi (Yeni Dönem)

Planlanan Başlangıç: 11 Kasım 2025 Saat 09.00

Planlanan Bitiş: 24 Kasım 2025 Saat 18.00

Kesim Saati: 11 Kasım 2025 Saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 11–24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – Konak Mahallesi

Planlanan Başlangıç: 10 Kasım 2025 Saat 14.35

Planlanan Bitiş: 10 Kasım 2025 Saat 16.35

Kesim Saati: 10 Kasım 2025 Saat 14.35

Açıklama: Nilüfer İlçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi Uğur Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 10 Kasım 2025 tarihinde 14.35–16.35 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Vakıf Mahallesi

Planlanan Başlangıç: 10 Kasım 2025 Saat 16.30

Planlanan Bitiş: 10 Kasım 2025 Saat 19.00

Kesim Saati: 10 Kasım 2025 Saat 16.30

Açıklama: Yıldırım İlçesi C4_K_VAKIF alt bölgesinde bulunan Vakıf Mahallesi Vakıfköy Yolu Caddesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 10 Kasım 2025 tarihinde 16.30–19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.