2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen Burcu Köksal, bu kez olası parti değişikliği iddialarıyla gündemde. Son günlerde siyasi kulislerde dolaşan bilgiler, CHP'nin önemli isimlerinden biri olan Köksal'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ( Ak Parti ) geçebileceği yönünde. Peki, Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ve en önemlisi: Burcu Köksal Ak Parti'ye mi geçiyor? Burcu Köksal CHP'den istifa mı etti? Burcu Köksal'ın hayatına ve sürece dair detaylar haberimizde!

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Afyonkarahisar siyasetinin son dönemde yükselen yıldızlarından biri olan Burcu Köksal, hukukçu kimliği ve aktif siyasi kariyeriyle dikkat çekiyor. 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Köksal, eğitim hayatına da bu şehirde başladı. İlkokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek hukuk alanında yükseköğrenimini tamamladı.

Mezuniyetinin ardından memleketine dönen Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başladı. Avukatlık mesleğinin yanı sıra kadın hakları ve çocuk hakları başta olmak üzere çeşitli sosyal konularda aktif çalışmalar yürüttü. Bu doğrultuda Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonu'nda görev aldı. Ayrıca, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında da etkin rol üstlendi.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Burcu Köksal, İl Kadın Kolları Başkanlığı ile adını duyurdu. Ardından 25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Araştırma Komisyonları ve çeşitli komisyon üyelikleri ile yasama sürecinde etkili roller üstlendi. 28. Dönem'de CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Köksal, seçimi kazanarak şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu. Bu başarısıyla Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

BURCU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında doğan Burcu Köksal, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Genç yaşı ve dinamik yapısıyla siyasette etkin rol oynamaya devam etmektedir. Hem mesleki hem de siyasi kariyerinde aktif bir profil çizen Köksal, kadın temsiliyetinin artmasına yönelik duruşuyla da örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

BURCU KÖKSAL NERELİ?

Burcu Köksal, Afyonkarahisar doğumludur ve siyasi kariyerinin her aşamasında bu şehirle güçlü bağlar kurmuştur. Belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Afyonkarahisar, sadece doğduğu yer değil, aynı zamanda siyasi çalışmalarının merkezidir. Köksal, memleketiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde seçmenle doğrudan iletişim kuran bir siyasetçi profili çizmektedir.

BURCU KÖKSAL'IN EŞİ KİM, ÇOCUKLARI KİM?

Burcu Köksal'ın eşi, televizyon programcısı Yasin Köksal'dır. Çift, 26 Haziran 2015 tarihinde evlenmiştir. Evliliklerinden bir çocukları bulunmaktadır. Yasin Köksal'ın medya sektöründe çalıştığı, özellikle televizyon programcılığı yaptığı bilinmektedir.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Siyaset kulislerinde son günlerde hareketlilik yaratan bir iddia: Burcu Köksal Ak Parti'ye mi geçiyor? Yerel ve ulusal basında çıkan haberlere göre, CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, iktidar partisine geçeceği yönünde ciddi iddialar gündemde.

Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Ak Parti'ye geçmesi sonrasında, benzer geçişlerin başka şehirlerde de yaşanabileceği konuşuluyor. Bu bağlamda Burcu Köksal'ın da Ankara'da siyasi temaslarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılım beyanını aracılar vasıtasıyla ilettiği öne sürüldü.

Bu iddiaların henüz doğrulanmaması, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor. Siyaset kulisleri bu gelişmeyi yakından takip ederken, Burcu Köksal'dan ya da CHP Genel Merkezi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

BURCU KÖKSAL CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

İddiaların merkezinde yer alan bir diğer önemli soru: Burcu Köksal CHP'den istifa mı etti? Şu ana kadar Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğine dair resmi bir belge ya da açıklama bulunmuyor. Ancak yerel basında çıkan haberler, bu istifanın yakın zamanda gerçekleşebileceği yönünde güçlü emareler taşıyor.

Kocatepe Gazetesi ve bölgedeki bazı yerel kaynaklara göre, Burcu Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu da CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katılmak üzere hazırlık yapıyor.

Bu geçişlerin hayata geçmesi durumunda, CHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye sayısı sadece Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olmak üzere üçe düşecek. Bu da partinin yerel yönetim gücünü önemli ölçüde azaltacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.