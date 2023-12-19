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Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

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Geçtiğimiz sene Adana Film Festivali'nde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine hakaret ederek darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Burak Deniz, beraat etti.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, geçtiğimiz sene Adana Film Festivali için gittiği otelde alkolün etkisiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartışmış ve taraflar mahkemelik olmuştu. Darp, tehdit, ve hakaret suçlarından yargılanan Deniz, davadan beraat etti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz geçen yıl Şahmaran dizisinin 2. Sezon çekimleri nedeniyle bulunduğu Adana'da bir kavga olayına karışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Deniz'in meslektaşı Nilperi Şahinkaya, Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi ve çiftin arkadaşları Necmi Deniz Akıncı'nın olduğu masaya defalarca giderek taraflarla tartışmıştı. Şahinkaya'nın masadan ayrılmasının ardından Burak Deniz ile Necmi Deniz Akıncı'nın aralarında yaşanan kavganın kamera görüntüleri de basına yansımıştı.

BERAAT ETTİ

Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Burak Deniz hakkındaki darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında Burak Deniz'in Necmi Deniz Akıncı'ya karşı üzerine atılı "Basit Yaralamaya Teşebbüs" suçundan TCK'nın 86/2, 35/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi. Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlamalarından da TCK'nın 125/1-4, 106/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının da sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayrıca Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'nın itiraz etmesi halinde mahkemede duruşma açılacağı, sanık Burak Deniz tarafından itiraz edildiğinde ise 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, genel hükümlere göre yargılamanın devam olunacağı, itiraz üzerine duruşma açılırsa duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağının belirtilmesi ise dikkat çekti.

Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

Nilperi Şahinkaya Burak Deniz Televizyon Hukuk Magazin Haberler

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