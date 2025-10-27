Haberler

Bu gece deprem olacak mı, deprem bekleniyor mu, Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, uzman görüşleri ne?
Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. Peki, Bu gece deprem olacak mı, deprem bekleniyor mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Bu gece deprem olacak mı, deprem bekleniyor mu, Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, uzman görüşleri ne?

SINDIRGI'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Sındırgı'da 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi byaralanmıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Sındırgı'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

BU GECE DEPREM OLACAK MI, DEPREM BEKLENİYOR MU?

Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, ve diğer deprem uzmanı görüşleri açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SINDIRGI 10 AĞUSTOS'TA DA SALLANMIŞTI

10 Ağustos günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olmuştu.

Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişide yaralanmıştı. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken; 675'i konut, 70'i işyeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmişti. Depremin ardından ise çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

Osman DEMİR
