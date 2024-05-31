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Bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir! Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi?

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Bir fay hattının kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceği bildirildi. Bu durumda tehlike altında olacak iller ve bölgeler hakkında bilgi verilmedi. Deprem riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 100'e yakın bilim insanıyla 128 fayı incelediklerini belirterek, Malatya Fayı'na dikkat çekti. Peki, Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi?

HANGİ İLLER TEHLİKE ALTINDA?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede 100 binin üzerinde artçı deprem olduğunu söyleyerek, "Malatya Fayı üzerinde de küçük depremler oluyor. Bu tetikleme durumuna geçer mi geçmez mi diye çalışmalar yürütüyoruz. Malatya Fayı, diğer fayları da etkileyebilecek bir fay. Kırılması durumunda dibinde Kuzey Anadolu'ya doğru uzanan Ovacık Fayı bulunuyor. Dolayısıyla çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor" dedi.

Bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir! Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi?

BİLİM İNSANLARI DEPREM İLE İLGİLİ NE DİYOR?

Bilim insanlarına göre; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Elazığ ve Erzincan'ı etkileyen bu fay hattının kırılması 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.

Bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir! Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi?

FAY HATTININ GEÇTİĞİ BÖLGELER NERESİ?

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli geniş bir alanı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremden sonra DEÜ, TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanıyla deprem bölgesine gitti. Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. DEÜ'den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Mustafa Softa ve Dr. Özkan Cevdet Özdağ, Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Ersoy, Dr. Elif Akgün, Dr. Serap Çolak Erol, Dr. Sibel Kayğılı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Volkan Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Selçuk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgüze'den oluşan birçok lisansüstü öğrencisinin de katıldığı ekip tarafından Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi faylar üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir! Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Deprem Sivas Doğa 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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