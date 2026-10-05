Bölgenin En Büyük Güvenlik Fuarı ISAF International 2026 30. Kez Güvenlik Sektörünü Bir Araya Getirecek

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Dünyada değişen güvenlik dengeleri, ülkelerin ve şirketlerin risk yönetimi yaklaşımını yeniden şekillendiriyor. Sınır güvenliği, kritik altyapıların korunması, siber güvenlik, enerji güvenliği, yangın güvenliği ve iş sürekliliği artık yalnızca güvenlik politikalarının değil, şirketlerin yatırım ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin de önemli başlıkları arasında yer alıyor. Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya erişim açısından stratejik bir konumda bulunan Türkiye ise güvenlik teknolojileri alanında farklı pazarları birbirine bağlayan önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl 30. kez kapılarını açacak ISAF International; fuar, konferanslar, uluslararası meslek kuruluşları, markalar, kamu temsilcileri, teknoloji üreticileri ve güvenlik profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak. 7–10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar güvenlik, yangın güvenliği, akıllı binalar, siber güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki yeni teknolojilerin, güncel yaklaşımların ve ticari iş birliği fırsatlarının konuşulacağı uluslararası bir platform olacak.

20.000 metrekarelik fuar alanında 10 ülkeden 200 katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan ISAF International 2026’nın, dört gün boyunca 15.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi İstanbul’da buluşturması hedefleniyor. ISAF International 2026, bu yapısıyla Türkiye ile uluslararası güvenlik ekosistemi arasındaki bilgi, teknoloji ve ticaret bağlantılarının geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Uluslararası Güvenlik Kuruluşları İstanbul’da

ISAF International 2026’nın uluslararası yapısını güçlendiren önemli başlıklardan birini güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında faaliyet gösteren uluslararası meslek kuruluşlarının katılımı oluşturacak. CoESS, ASIS Europe, NEBOSH, CFPA-E, IOSH ve ENSHPO, fuar ve konferans programı kapsamında sektör profesyonelleriyle İstanbul’da bir araya gelecek. Uluslararası kuruluşların katılımıyla ISAF; ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir fuarın ötesinde, küresel standartların, deneyimlerin ve güncel sektör yaklaşımlarının paylaşıldığı uluslararası bir bilgi ve iş birliği platformu olma yönünü güçlendirecek.

Güvenlik Yatırımlarının Yeni Gündemi Masaya Yatırılacak

ISAF International 2026 kapsamında gerçekleştirilecek 20+ oturumdan oluşan konferans programında 40’ın üzerinde yerli ve yabancı konuşmacının sektör profesyonelleriyle buluşması planlanıyor.

Uluslararası kuruluşların temsilcileri, kamu kurumları, itfaiye teşkilatları, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin yer alacağı konferanslarda; kritik altyapıların korunması, siber güvenlik, yapay zeka ve güvenlik, yangın güvenliği, elektrikli araç ve batarya yangınları, veri merkezleri ve kritik teknolojik tesislerin güvenliği, endüstriyel tesislerde yangın güvenliği, orman yangınları, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile acil durum ve afet yönetimi ele alınacak.

Drone’dan K9’a Teknoloji Sahada Deneyimlenecek

ISAF International 2026’da yeni nesil güvenlik teknolojileri yalnızca sergilenmeyecek, gerçek kullanım koşullarına yakın senaryolarla da deneyimlenecek. Drone ile güvenlik uygulamaları, K9 köpekleriyle güvenlik gösterileri, yangın söndürme uygulamaları, canlı demonstrasyonlar, güvenlik senaryoları ve simülasyonlar fuar boyunca gerçekleştirilecek.

Uygulamalı içerikler sayesinde sektör profesyonelleri yeni teknolojileri teknik özelliklerinin yanı sıra operasyonel kullanım alanları üzerinden de değerlendirme fırsatı bulacak. Üretici ve çözüm sağlayıcılar ise geliştirdikleri sistemleri doğrudan profesyonel ziyaretçilere tanıtabilecek.