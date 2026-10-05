İran'da kadınlara askeri eğitim! Olası savaşa hazırlanıyorlar

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İran'ın başkenti Tahran'da kadınlar, olası bir savaş durumunda ailelerini ve yaşadıkları bölgeleri koruyabilmek amacıyla temel silah kullanımı ve askeri eğitim almaya başladı.

Eğitimlere katılan kadınlara ateşli silahların temel kullanımının yanı sıra savaş koşullarında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli savunma becerileri öğretiliyor.

AMAÇ AİLELERİNİ VE ÇEVRELERİNİ KORUMAK

Eğitim programının temelinde, olası bir çatışma halinde kadınların yalnızca kendilerini değil, ailelerini ve yaşadıkları toplulukları da savunabilecek temel bilgi ve becerilere sahip olmaları bulunuyor.

Reuters'ın görüntülerinde kadınların eğitim alanında silah kullanmayı öğrendiği ve çeşitli askeri tatbikatlara katıldığı görülüyor.

BÖLGEDE SAVAŞ ENDİŞESİ

Kadınlara verilen eğitim, İran'ın bölgesel güvenlik kaygılarının arttığı bir dönemde dikkat çekti. Tahran'daki program, sivillerin olası bir savaş durumuna karşı hazırlık sürecinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

İran'da Devrim Muhafızları bünyesindeki gönüllü paramiliter yapı Besic'in görevleri arasında halka askeri eğitim verilmesi ve ülkenin savunmasına yönelik hazırlık yapılması da bulunuyor.

KADINLAR ATIŞ TALİMİ YAPIYOR

Eğitimlere katılan kadınlar silahların nasıl tutulacağı ve kullanılacağı konusunda temel eğitimden geçirilirken, uygulamalı atış çalışmaları da yapıyor. Programın odağında, savaş halinde ortaya çıkabilecek olağanüstü koşullara karşı hazırlıklı olunması yer alıyor.

ABD-İRAN HATTINDA SAVAŞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tahran'daki bu eğitimler, ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermediği ve yeni saldırı ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son barış teklifini yeterli bulmadığını açıklarken, İran'a yönelik bombardımanın yeniden artırılmasının mümkün olduğunu söyledi. Washington aynı zamanda Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirirken, bölgeye yeni uçak gemisi ve savaş gemileri sevk ediyor. Bu gelişmeler, ABD ile İran arasında yeni ve daha geniş çaplı saldırıların yaşanabileceğine ilişkin endişeleri canlı tutuyor.