10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Oyuncu Elvin Levinler, 10 yıldır evli olduğu Bülent Kocamanoğlu ile geçtiğimiz günlerde Bali'de düğün yapmıştı. Çiftin Bali'deki renkli düğünü magazin basınında da geniş yer bulurken, bir gazetenin haberindeki isim hatası Levinler'in dikkatinden kaçmadı.

EŞİNİN ADINI BÜLENT KURUÇAKAL YAZDILAR

Gazetede yer alan haberde Bülent Kocamanoğlu'nun adı "Bülent Kuruçakal" olarak yazıldı.

Haberi gören Levinler ise yapılan hataya kızmak yerine esprili bir karşılık vermeyi tercih etti.

"YENİ EŞİM BÜLENT KURUÇAKAL"

Gazete kupürünü paylaşan Levinler, "Yeni eşim Bülent Kuruçakal, ben de Elvin Kuruçakal çok memnun olduk" ifadelerini kullanarak isim hatasını tiye aldı.