Boğaç Soydemir kimdir? 'Soğuk Savaş' YouTube programına neden soruşturma açıldı?

"Soğuk Savaş" adlı YouTube programına neden soruşturma açıldığı, sosyal medyada ve kamuoyunda merak uyandıran konular arasında yer alıyor. Programın yayınladığı son bölümlerdeki içerikler, çeşitli kesimlerin tepkisini çekerken, program hakkında başlatılan resmi incelemenin kapsamı da gündemdeki yerini koruyor. İzleyiciler, soruşturmanın içeriği, gerekçesi ve sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

"SOĞUK SAVAŞ" PROGRAMINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda yapılan bir şaka nedeniyle harekete geçti. Söz konusu videoda kullanılan ifadelerin, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine referansla Hz. Muhammed üzerinden halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici olduğu iddiasıyla sunucu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldı.

Suçlama, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" olarak yapıldı ve iki isim için gözaltı kararı verildi.

BOĞAÇ SOYDEMİR AÇIKLAMA YAPTI!

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şakayla ilgili özür diledi ve ilgili bölümün YouTube'dan kaldırıldığını belirtti. Kendi yaptığı esprilerde hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Soydemir şunları söyledi:

"Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim."

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Boğaç Soydemir, internet dünyasında "Educatedear" takma adıyla tanınan ve özellikle YouTube platformunda yayınladığı "Soğuk Savaş" adlı programla geniş kitlelere ulaşan dijital içerik üreticisidir. Mizahi yaklaşımı ve sohbet formatındaki programlarıyla genç izleyiciler arasında popülerlik kazanmıştır. Görsel efektlerle desteklenen içerikleri, kendine has üslubu ve akıcı anlatımıyla dikkat çekmektedir.

Soydemir'in doğum yılı ve eğitim hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, çeşitli kaynaklarda 1989 doğumlu olduğu belirtilmektedir. Özel hayatıyla ilgili detaylar ise kamuoyuna açık değildir. Sosyal medya ve dijital platformlardaki etkinliği ile tanınan Soydemir, son dönemde "Soğuk Savaş" programında yapılan bir şaka nedeniyle gündeme gelmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yer alan ve Hz. Muhammed'e ait bir hadisi içeren şaka nedeniyle soruşturma başlatmış, Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şakayı izleyicilerden gelen yorumlar arasında ilk defa okuduğunu, niyetinin kimseyi incitmek olmadığını ve hatasını fark edip özür dilediğini belirtmiştir. İlgili video bölümü de yayından kaldırılmıştır.

ENES AKGÜNDÜZ KİMDİR?

Enes Akgündüz, Türkiye'de YouTube platformunda içerik üreten ve özellikle genç izleyiciler arasında tanınan bir figürdür. Kanalı "Soğuk Savaş"ta, mizahi ve eğlenceli içerikler sunarak geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Akgündüz, dinamik anlatımı ve trendleri yakından takip eden üslubuyla bilinir. Sosyal medyada hızlı bir şekilde popülerlik kazanmış ve çeşitli akımlara katılarak izleyici kitlesini büyütmüştür.

Ancak, 2025 yılında yayımlanan bir videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden yapılan şaka nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştır. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur. Boğaç Soydemir ile birlikte programa katılan Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmiştir.