Haberler

Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Samandıra'daki bireysel antrenmanında Nilüfer'in "İnkar Etme" şarkısını açarak çalıştı. Tecrübeli futbolcunun keyifli anları dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken Mert Hakan Yandaş da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenman yaparak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam etti.

HOPARLÖRDEN NİLÜFER AÇTI

Antrenman sırasında tesislerde yalnız olan Mert Hakan Yandaş'ın hoparlörden Nilüfer'in sevilen şarkılarından "İnkar Etme"yi açtığı görüldü. Tecrübeli futbolcu, müzik eşliğinde antrenmanını sürdürürken ortaya renkli görüntüler çıktı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Saha içindeki çalışmalarına tempolu şekilde devam eden Mert Hakan'ın neşeli tavırları da kameralara yansıdı. Fenerbahçeli futbolcunun müzik eşliğinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma, antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon öncesinde formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun performansı teknik ekip tarafından da yakından takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhsyneknc56:

son günlerin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Aspendos'ta eşi benzeri az görülen tarihi keşif! Roma'nın gizemli nehir tanrısı ortaya çıktı

1800 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Nadir eserlerden biri
Akrabaların arazi kavgasında silahlar peş peşe patladı: Ortalık savaş alanına döndü!

Akrabalar arasında silahlı çatışma!
Seferihisar 'yolsuzluk' soruşturması Güzelbahçe'ye uzandı! MASAK raporunda çarpıcı detay

Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Paranın kaynağı bakın kim çıktı
Baro başkanı dahil gözaltındaki 12 avukat serbest bırakıldı

Baro başkanı dahil gözaltındaki 12 avukatla ilgili karar verildi