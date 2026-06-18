Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken Mert Hakan Yandaş da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenman yaparak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam etti.

HOPARLÖRDEN NİLÜFER AÇTI

Antrenman sırasında tesislerde yalnız olan Mert Hakan Yandaş'ın hoparlörden Nilüfer'in sevilen şarkılarından "İnkar Etme"yi açtığı görüldü. Tecrübeli futbolcu, müzik eşliğinde antrenmanını sürdürürken ortaya renkli görüntüler çıktı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Saha içindeki çalışmalarına tempolu şekilde devam eden Mert Hakan'ın neşeli tavırları da kameralara yansıdı. Fenerbahçeli futbolcunun müzik eşliğinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma, antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon öncesinde formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun performansı teknik ekip tarafından da yakından takip ediliyor.