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Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu?

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Bir kayıp çocuk haberi daha gündeme düştü. Kaybolan çocuğun ne zaman ve nerede kaybolduğu merak ediliyor. Çanakkale'deki kayıp çocuğun bulunup bulunmadığına dair detaylar araştırılıyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. Olayın detayları merak ediliyor. Kayıp çocuğu arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Peki, Olay ne zaman, nerede oldu? Kayıp çocuk bulundu mu? İşte detaylar...

OLAY NEREDE OLDU?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Köy çıkışında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.

Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise çocuğu uyardı. Uyarılar sonrası korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu?

RESÜL'ÜN ANNESİ NE DEDİ?

Resul'ün annesi Yakut Askerova, "Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı'ndan sonra yanıma geldi, 'anne ben alıştım' dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı" dedi.

Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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