Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Güncelleme:
Gümüşhane'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şahıs, çevredeki esnaflar tarafından meyve kasaları ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi. O anlar, kameraya yansıdı.

  • Gümüşhane'de O.K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi N.K.'yi bıçakla yaraladı.
  • Çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, meyve kasaları kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
  • Yaralanan N.K.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor ve tedavi için Trabzon'a sevk edildi.

Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadını, çevredeki esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı.

ANİDEN SALDIRDI

Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

O.K.'nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, N.K.'nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMUYOR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Vahşi hayvandan daha kötü bir yaratîk

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Allahın akepelisi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

İDAM İDAM İDAM!!!! YADA KISASA KISAS ŞART OLDU... FARZ NAMAZDAN DAHADA FARZ OLDU ARTIK...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve vahşetlerin tek sebebi TAYYIP

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bic! Allah cezani versin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
