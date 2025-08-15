En dikkat çekici gelişme ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alınanlar arasında yer alması oldu. İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İnan Güney'in durumu, İstanbul siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın detayları merakla takip ediliyor. Peki, Beyoğlu Belediye Başkanı kim?

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin, Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe'de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı tez üzerinde çalıştı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI KİM?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilen isim İnan Güney oldu.

44 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB'deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında;

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.