Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı? Berke Özer Milli Takım kadrosunda neden yok?

Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı? Berke Özer Milli Takım kadrosunda neden yok?
Güncelleme:
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosunda kaleci Berke Özer'in yer almaması dikkat çekti. Futbolseverler "Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı?" ve "Berke Özer neden kadroda yok?" sorularını gündeme getirdi. Peki, gerçekten Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı? Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda sürpriz gelişmeler yaşandı. Kadroda yer almayan isimlerden biri de kaleci Berke Özer oldu. Futbolseverler, "Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı?" ve "Berke Özer Milli Takım kadrosunda neden yok?" sorularının yanıtını merak ediyor. Genç file bekçisinin aday kadroda olmamasının ardında, kamp sürecinde yaşanan beklenmedik bir olay olduğu ortaya çıktı. Peki, Berke Özer kimdir? Berke Özer Milli Takımdan çıkarıldı mı? Berke Özer Milli Takım kadrosunda neden yok? Son dakika gelişmeleri haberimizde!

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, hem yeni isimler hem de beklenmedik gelişmelerle gündeme oturdu. Kadroya ilk kez çağrılan Aral Şimşir dikkat çekerken, kaleci Berke Özer'in kadroda yer almaması futbol kamuoyunda merak uyandırdı.

Berke Özer'in isminin kadroda yer almamasının arkasında, A Milli Takım kampında yaşanan bir olay olduğu öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre genç kaleci, Bulgaristan maçı sonrası kampı izinsiz olarak terk etti. Bu gelişmenin ardından teknik ekip tarafından kadrodan çıkarıldı ve yerine Muhammed Şengezer davet edildi.

Federasyon yetkilileri, milli takım kampında disiplinin ve takım bütünlüğünün korunmasının öncelik olduğunu vurgularken, Berke Özer'in bu davranışının kabul edilemez bulunduğu ifade edildi. Resmî açıklamalarda "kadrodan çıkarıldı" ifadesi yer almasa da, sürecin doğrudan sonucu olarak kaleci Berke Özer'in A Milli Takım kampındaki yerini kaybettiği netleşti.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi oluşturulan kadrosunda dört kaleci yer alıyor: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır. Bu listeye bakıldığında, Berke Özer'in neden kadroda olmadığı sorusu akıllara geliyor.

Kaynaklara göre, Bulgaristan karşılaşmasında maç kadrosuna alınmayan Berke Özer, teknik heyetten izin almaksızın kampı terk etti. Bu davranış üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin süreci başlatıldı.

Bu durum, genç kalecinin teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılmasına neden oldu. Kamp ortamında yaşanan olayın ardından federasyon yetkilileri, milli takım disiplinini korumak adına Berke Özer'i mevcut kadro planlamasına dahil etmedi.

Sonuç olarak, Berke Özer'in kadroda yer almama sebebi sportif performanstan ziyade, kamp sürecinde yaşanan disiplinsel bir problem olarak öne çıkıyor.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de doğdu. Futbola küçük yaşlarda başladı ve kaleci mevkisinde yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti. Altınordu altyapısında yetişen genç file bekçisi, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Süper Lig deneyimi kazandı ve ardından kariyerine Belçika'da devam etti. Yurt dışındaki disiplini ve fiziksel gelişimiyle ön plana çıkan Özer, 1.91 metre boyuyla modern kaleci profiline sahip bir isim olarak değerlendiriliyor.

2025 itibarıyla Avrupa'da forma giyen genç kaleci, refleksleri, oyun kurma becerisi ve ceza sahası hakimiyetiyle tanınıyor. Milli Takım seviyesinde ise U17, U19, U21 ve A Milli Takım kademelerinde görev yaptı.

Berke Özer, özellikle genç yaşında Avrupa'ya transfer olan nadir Türk kalecilerden biri olarak futbol kamuoyunda "geleceğin kalecisi" olarak görülüyordu. Ancak son yaşanan olay, kariyerinde yeni bir dönüm noktası oluşturmuş durumda.

500

