CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun son toplantısında, partinin önemli isimlerinden biri olan Berhan Şimşek'in ihraç süreci resmen netleşti. Partideki görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışlar gerekçesiyle alınan bu karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek CHP'den ihraç mı edildi? Berhan Şimşek CHP'den neden ihraç edildi? Berhan Şimşek'in hayatına dair detaylar ve sürece dair gelişmeler haberimizde...

BERHAN ŞİMŞEK CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül 2025 tarihinde yaptığı toplantıda bazı üyeler hakkında kesin çıkarma kararlarını duyurdu. Bu kapsamda, Berhan Şimşek'in Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle kurula sevk edilmesine karar verildi. Kurul, Şimşek'in itirazını reddederek tedbirin devamına hükmetti.

Bu karar, partide görev alan üye ve yöneticilerin davranışlarının partinin tüzüğüyle uyumlu olup olmadığının titizlikle incelendiğini gösteriyor. CHP'de son dönemde yaşanan ihraç ve disiplin süreçleri, partideki siyasi dengelerin yeniden şekillenmesine işaret ediyor.

BERHAN ŞİMŞEK CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Resmî açıklamalara göre Berhan Şimşek'in ihraç süreci, Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebi ile başladı. Kurul, Şimşek'in parti içindeki tutum ve davranışlarının, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde yer alan "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Bu açıklama, Şimşek'in herhangi bir yasal suçtan ziyade, parti içi disiplin ve sorumluluk standartlarına uymadığı gerekçesiyle ihraç edildiğini ortaya koyuyor. Disiplin süreçleri, CHP'de üyelerin parti içindeki görevlerini yerine getirirken sahip olması gereken sorumluluk ve etik davranışların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 doğumlu, 67 yaşında bir oyuncu ve akademisyen olarak biliniyor. Doğu Anadolu'nun yeşilliklerle çevrili Bayburt ilinde dünyaya gelen Şimşek, kalabalık bir ailenin en küçüklerinden biri olarak büyüdü. İlköğrenimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a göç etti ve eğitim hayatına Abdülhak Hamit Akşam Ortaokulu ile Vefa Akşam Lisesi'nde devam etti.

1978 yılında "Sevgili Oğlum" filmiyle sinema dünyasına adım atan Şimşek, sonraki yıllarda "İpekçe", "Uzlaşma" ve "Hoşçakal Yarın" gibi yapımlarda rol aldı. 1994 Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) kurucularından olan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği'nde aktif rol aldı.

Akademik alanda da adından söz ettiren Şimşek, 2011'de Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Kamu Hukuku yüksek lisansını tamamladı. Medya alanında da köşe yazarlığı yapan Şimşek, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde yazılarıyla dikkat çekti.

BERHAN ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyerinde sinema, akademi ve medya alanında önemli başarılara imza atmıştır. Yaşı ve deneyimi, disiplin kararlarının kamuoyunda daha fazla ilgi uyandırmasına neden oldu.

BERHAN ŞİMŞEK NERELİ?

Berhan Şimşek, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bayburt ilinde doğmuştur. Kültürel ve coğrafi olarak Türkiye'nin nadir yeşil alanlarına sahip illerinden biri olan Bayburt, Şimşek'in çocukluk ve gençlik yıllarına ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a göç etmesiyle birlikte kariyer yolculuğu başlamış ve sinema ile akademi dünyasında köklü bir iz bırakmıştır.