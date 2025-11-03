Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'da iki köklü ailenin yıllar süren iktidar mücadelesini ve gizlenen sırların gün yüzüne çıkmasını anlatıyor. Hikayesi kadar, çekim mekanları da dikkat çekiyor; dizi, Adana ve çevresinin doğal güzellikleri ile kültürel dokusunu ekrana taşıyarak izleyicilere hem sürükleyici bir drama hem de görsel bir şölen sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'nın güçlü iki ailesi olan Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki kuşaklar boyu süren iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikaye, geçmişte yaşanan büyük bir çatışmanın ardından kurulan sessiz barışın bozulmasıyla başlıyor ve yıllardır saklanan sırların gün yüzüne çıkmasıyla iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor.

Dizide, güç, hırs ve adalet temaları öne çıkarken, Adana'ya yeni atanan Savcı Nevin (Gülsim Ali) ile Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) arasındaki sürükleyici aşk, ailenin ve toprakların kaderini değiştiren önemli bir unsur olarak işleniyor. Ömer'in ailesini ve topraklarını koruma mücadelesi, Nevin'in gelişiyle daha karmaşık ve dramatik bir hal alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler şunlardır:

Engin Akyürek – Ömer Bereketoğlu

Gülsim Ali – Savcı Nevin

Belçim Bilgin

Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

İlayda Akdoğan

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Bahar Süer

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek

Dizinin yapımını Süreç Film üstlenirken, yönetmenlik ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın yürütüyor. Senaryo ekibinde ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi yer alıyor. Özellikle Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan'ın canlandırdığı karakterler, dizide dikkat çeken hikayeleriyle ön plana çıkacak.

BEREKETLİ TOPRAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bereketli Topraklar dizisi Show TV kanalında yayınlanmaktadır. Dizinin yayınlandığı kanal, hem geniş izleyici kitlesi hem de Türkiye genelinde erişilebilirliği ile dikkat çekiyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Bereketli Topraklar dizisi her hafta Show TV'de saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kaçırmamak isteyenler, akşam saatlerinde ekran başında olmalı; ayrıca Show TV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tekrar bölümler ve fragmanlara da erişim sağlanabiliyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrolünde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar Adana'da çekiliyor.