Haberler

Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'nın iki güçlü ailesi arasındaki kuşaklar boyu süren çekişmeleri ve aileler arasındaki sırların gün yüzüne çıkışını konu alıyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'da iki köklü ailenin yıllar süren iktidar mücadelesini ve gizlenen sırların gün yüzüne çıkmasını anlatıyor. Hikayesi kadar, çekim mekanları da dikkat çekiyor; dizi, Adana ve çevresinin doğal güzellikleri ile kültürel dokusunu ekrana taşıyarak izleyicilere hem sürükleyici bir drama hem de görsel bir şölen sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bereketli Topraklar dizisi, Adana'nın güçlü iki ailesi olan Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki kuşaklar boyu süren iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikaye, geçmişte yaşanan büyük bir çatışmanın ardından kurulan sessiz barışın bozulmasıyla başlıyor ve yıllardır saklanan sırların gün yüzüne çıkmasıyla iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor.

Dizide, güç, hırs ve adalet temaları öne çıkarken, Adana'ya yeni atanan Savcı Nevin (Gülsim Ali) ile Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) arasındaki sürükleyici aşk, ailenin ve toprakların kaderini değiştiren önemli bir unsur olarak işleniyor. Ömer'in ailesini ve topraklarını koruma mücadelesi, Nevin'in gelişiyle daha karmaşık ve dramatik bir hal alıyor.

Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler şunlardır:

  • Engin Akyürek – Ömer Bereketoğlu
  • Gülsim Ali – Savcı Nevin
  • Belçim Bilgin
  • Yiğit Koçak
  • Sarp Akkaya
  • İlayda Akdoğan
  • Zehra Kelleci
  • Hakan Çelebi
  • Bahar Süer
  • Gözde Demirtaş
  • Ekrem Şen
  • Mert Özbek

Dizinin yapımını Süreç Film üstlenirken, yönetmenlik ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın yürütüyor. Senaryo ekibinde ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi yer alıyor. Özellikle Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan'ın canlandırdığı karakterler, dizide dikkat çeken hikayeleriyle ön plana çıkacak.

Bereketli Topraklar dizisinin konusu nedir? Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

BEREKETLİ TOPRAKLAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bereketli Topraklar dizisi Show TV kanalında yayınlanmaktadır. Dizinin yayınlandığı kanal, hem geniş izleyici kitlesi hem de Türkiye genelinde erişilebilirliği ile dikkat çekiyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Bereketli Topraklar dizisi her hafta Show TV'de saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kaçırmamak isteyenler, akşam saatlerinde ekran başında olmalı; ayrıca Show TV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tekrar bölümler ve fragmanlara da erişim sağlanabiliyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrolünde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar Adana'da çekiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.