Berat Kandilinde hangi sureler okunur, hangi zikirler çekilir?

Berat Kandili, İslam dünyasında duaların geri çevrilmediği, tövbe edenlerin bağışlandığı ve gönüllerin huzur bulduğu özel zamanlardan biridir. Müslümanlar bu gecede çeşitli ibadetler ve namazlarla Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Kur'an okumak, zikir çekmek ve bolca dua etmek, Berat Kandilinin ruhuna uygun en güzel ibadetlerdendir. Peki, Berat Kandilinde hangi sureler okunur? Berat Kandilinde hangi zikirler çekilir? Berat Kandilinde hangi dualar okunmalı? İşte, Berat Kandilinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler…

BERAT KANDİLİNDE HANGİ SURELER KAÇ DEFA OKUNUR?

Berat Kandili, affedilme ve manevi arınma fırsatı sunan mübarek gecelerden biridir. Bu gecede, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek ibadet etmek büyük sevap kazandırır. Peki, Berat Kandilinde hangi sureler okunmalı? İşte, bu mübarek gecede okunması tavsiye edilen sureler:

Yasin Suresi (3 Defa)

Berat Kandili'nde Yasin Suresi'nin üç defa okunması geleneksel olarak tavsiye edilir. Her okuma farklı niyetlerle yapılır:

İlk Yasin: Uzun ömür ve hayırlı bir yaşam niyetiyle,

İkinci Yasin: Kaza ve belalardan korunma niyetiyle,

Üçüncü Yasin: Ahirette bağışlanma ve af dileme niyetiyle.

2. İhlas Suresi (3 veya 11 Defa)

İhlas Suresi, Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan önemli bir suredir. Bu mübarek gecede İhlas Suresi'nin tekrar tekrar okunması tavsiye edilir.

Berat Kandilinde okunacak dualar

3. Felak ve Nas Sureleri

Felak ve Nas Sureleri, kişinin kötülüklerden ve görünmez tehlikelerden korunması için önemlidir. Bu surelerin Berat Kandili'nde okunması önerilir.

4. Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, duaların kabul edilmesi ve Allah'tan rahmet dilemek için okunur. Namazlardan sonra veya gece boyunca Fatiha Suresi'ni okumak önemlidir.

Berat Kandilinde hangi zikirler çekilir

BERAT KANDİLİNDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Estağfirullah (100 Defa)

Tövbe ve bağışlanma dilemek için "Estağfirullah" zikirleri tavsiye edilir. 100 defa veya daha fazla tekrar edebilir.

Anlamı: "Allah'ım, beni bağışla."

"Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" (33'er Defa)

Her biri 33 defa olmak üzere bu üç zikir, namazlardan sonra ve gece boyunca çekilmesi tavsiye edilen zikirler arasındadır.

Berat Kandili duaları

Salavat-ı Şerife (100 Defa)

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, Berat Kandili'nde bolca yapılması önerilen ibadetlerden biridir.

Örnek: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed."

"La İlahe İllallah" (100 Defa)

Tevhid zikri, Allah'ın birliğini ve yüceliğini ifade eder. Bu zikri 100 defa tekrar etmek büyük fazilet taşır.

"Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni" (70 Defa)

Bu zikir, bağışlanma dilemek ve günahlardan arınmak için yapılan dualardan biridir. Özellikle Kadir Gecesi ve Berat Kandili gibi gecelerde sıkça okunur.

Anlamı: "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

Berat Kandili 2025