Bella Hadid modelliği bıraktı mı? Bella Hadid mankenliği neden bıraktı, ne oldu?

Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi. Bella Hadid modelliği bıraktı mı? Bella Hadid mankenliği neden bıraktı, ne oldu?

BELLA HADID MODELLİĞİ BIRAKTI MI?

Filistin asıllı olan Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" ifadelerini kullanmıştı.

BELLA HADID MANKENLİĞİ NEDEN BIRAKTI, NE OLDU?

Filistin'e destek verdiği için ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ünlü modele yapılanlar bununla da bitmedi.

Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi.

Hadid, modelliği bırakarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten ünlü isim, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.