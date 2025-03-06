BELGRAD ORMANI ECE GÜREL BULUNDU MU? Ece Gürel'in bulunduğu anlar! (VİDEO)

Ece Gürel'in bulunmasıyla ilgili detaylar ve kurtarma anına dair görüntüler vatandaşların ilgisini çekti. "Belgrad Ormanı Ece Gürel bulundu mu?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan konular arasında yer aldı. Kurtarma anlarına dair video görüntüleri yayınlanırken, Ece Gürel'in sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler de paylaşıldı. Ece Gürel'in bulunması, ailesi ve tüm Türkiye için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

BELGRAD ORMANI ECE GÜREL BULUNDU MU?

İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan peyzaj mimarı Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.