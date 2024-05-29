Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. Peki, Behzat Ç. oyuncusu hayatını kaybetti! Hayatını kaybeden oyuncu kim?

HAYATINI KAYBEDEN BEHZAT Ç. OYUNCUSU KİM?

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Kızılcık Şerbetinin başrol oyuncularından Ceren Karakoç Yalazoğlu ise arkadaşının ardından yaptığı paylaşımda "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.