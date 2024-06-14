Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Kurban Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da kalmayı planlayan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatilinde otobüs, Metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

İETT tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği bildirildi.

Ancak, ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlar ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında bu ücretsiz seyahat uygulaması geçerli olmayacak.

İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ gemileri, İZTAŞIT otobüsleri ve İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 24.00'e kadar devam edecek.

ANKARA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz olması tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.