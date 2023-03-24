Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur saati kaçta? 25 Mart Bayburt, Bilecik, Bingöl için sahur vakti ne zaman? Bayburt, Bilecik, Bingöl imsak saati!
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Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Bayburt, Bilecik, Bingöl imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Bayburt, Bilecik, Bingöl sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Bayburt, Bilecik, Bingöl imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur vakti! Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Bayburt, Bilecik, Bingöl sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Bayburt, Bilecik, Bingöl imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Bayburt, Bilecik, Bingöl sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Bayburt, Bilecik, Bingöl imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre sahur vakitleri şu şekildedir:
- Bayburt için imsak saati:04:44
- Bilecik için imsak saati:05:25
- Bingöl için imsak saati: 04:45
BİNGÖL İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|04:48
|06:11
|12:30
|15:57
|18:39
|19:56
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|04:47
|06:09
|12:30
|15:57
|18:40
|19:57
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|04:45
|06:08
|12:29
|15:57
|18:41
|19:58
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|04:43
|06:06
|12:29
|15:58
|18:42
|19:59
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|04:41
|06:05
|12:29
|15:58
|18:43
|20:00
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|04:40
|06:03
|12:28
|15:59
|18:44
|20:02
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|04:38
|06:01
|12:28
|15:59
|18:45
|20:03
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|04:36
|06:00
|12:28
|15:59
|18:46
|20:04
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|04:34
|05:58
|12:27
|16:00
|18:47
|20:05
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|04:33
|05:57
|12:27
|16:00
|18:48
|20:06
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|04:31
|05:55
|12:27
|16:00
|18:49
|20:07
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|04:29
|05:54
|12:27
|16:01
|18:50
|20:08
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|04:27
|05:52
|12:26
|16:01
|18:50
|20:10
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|04:26
|05:51
|12:26
|16:01
|18:51
|20:11
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|04:24
|05:49
|12:26
|16:02
|18:52
|20:12
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|04:22
|05:47
|12:25
|16:02
|18:53
|20:13
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|04:20
|05:46
|12:25
|16:02
|18:54
|20:14
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|04:19
|05:44
|12:25
|16:03
|18:55
|20:16
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|04:17
|05:43
|12:25
|16:03
|18:56
|20:17
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:15
|05:41
|12:24
|16:03
|18:57
|20:18
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:13
|05:40
|12:24
|16:03
|18:58
|20:19
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:11
|05:38
|12:24
|16:04
|18:59
|20:20
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:10
|05:37
|12:24
|16:04
|19:00
|20:22
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:08
|05:36
|12:23
|16:04
|19:01
|20:23
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:06
|05:34
|12:23
|16:05
|19:02
|20:24
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:04
|05:33
|12:23
|16:05
|19:03
|20:25
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:03
|05:31
|12:23
|16:05
|19:04
|20:27
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:01
|05:30
|12:22
|16:05
|19:05
|20:28
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|03:59
|05:28
|12:22
|16:06
|19:06
|20:29
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:05