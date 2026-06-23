Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz?' çıkışına tepki

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeler üzerinden kendisini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. CHP'nin iç meselelerine dair tek kelime konuşmadığını söyleyen Arınç, Kılıçdaroğlu'nun haksız değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek özür beklediğini ifade etti.

ARINÇ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeler nedeniyle kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Onlar TV'de Barış Terkoğlu'na konuşan Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Arınç, hakkındaki sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMELERİMİN CHP'NİN İÇ MESELELERİYLE İLGİSİ YOK"

Özgür Özel ile iki kez görüştüğünü belirten Arınç, bu temasların CHP'nin iç siyasetiyle herhangi bir ilgisi olmadığını ifade etti. Arınç, ilk görüşmenin Manisa'da hayatını kaybeden iki belediye başkanı için taziye amacı taşıdığını, ikinci görüşmenin ise her Ramazan ayında Manisa'da düzenlediği iftar ve mevlit programına davet kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Özgür Özel'in daha sonra Meclis'teki makam odasına iadeiziyarette bulunduğunu belirten Arınç, bu görüşmede yalnızca Manisa ve Türkiye gündeminin ele alındığını aktardı.

"CHP'NİN İÇ İŞLERİNE DAİR TEK KELİME KONUŞULMADI"

CHP'nin iç süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddeden Arınç, Özgür Özel ile yaptığı görüşmelerde bu konuların hiç açılmadığını vurguladı. Arınç, "Yemin ediyorum, CHP'nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey'e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BANA ÖZÜR BORCU VAR"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine şaşırdığını dile getiren Arınç, eski CHP liderinin haksız bir kanaatle hareket ettiğini savundu. Arınç, "Kemal Bey'in sözlerine de çok şaşırdım. Kendisiyle görüşürsem de söyleyeceğim. Sizin aracılığınızla söylemiş de olayım; hakkımda suizan ettiği için bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamada Özgür Özel'in Bülent Arınç ile görüşmesini eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı her dönem eleştirdim. Özgür Bey, müzakere edeceğiz dediği zaman tweet yayınladım. Müzakere edilmez, mücadele edilir dedim. Bir partinin genel başkanı, geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış AK Partili birisiyle iki saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da 'Partinin sorunlarını görüştük'. CHP Genel Başkanı, AK Parti'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor, gazetecisiniz niye sormuyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com