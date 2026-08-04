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Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı Haber Videosunu İzle
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
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Turizmin başkenti Antalya'da etkisini gösteren kavurucu sıcaklar, tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Sıcak havaya dayanamayan bazı turistlerin şehir merkezindeki çarşıda bikiniyle dolaşması çevredeki vatandaşların ve esnafın dikkatini çekti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi, hem yerli halkı hem de şehre gelen yabancı misafirleri bunaltmaya devam ediyor. Deniz ve havuz kenarlarında serinlemeye çalışan turistlerden bazıları, şehir turu sırasında artan sıcaklığın etkisini azaltmak için sıra dışı görüntüler oluşturdu.

ÇARŞIDA BİKİNİLİ YÜRÜYÜŞ

Alışveriş yapmak ve şehri gezmek için Antalya çarşısına inen bazı yabancı turistler, nemin ve sıcağın etkisine daha fazla dayanamayınca sadece bikinileriyle sokağa çıktı. Şehrin göbeğinde, alışveriş dükkanlarının arasında bikinileriyle rahatça dolaşan turistler, çarşı esnafı ve çevreden geçen diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Habere bak. Sahil kasabaları vb zaten sıcaktan kavrulduğu için kimin ne giydiğine diğeri bakmıyor bile. Serinlemeye çalışıyor...

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