Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

BAHÇELİEVLER'de yapımı devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İnşaat çalışmaları durduruldu. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceğine yapılacak değerlendirmeler sonrası karar verilecek.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta kentsel dönüşüme giren bir binanın yapımı için başlatılan temel kazısı sırasında işçiler tarihi nitelik taşıdığını düşündükleri bulgulara rastladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

'BİRKAÇ SENE ÖNCE DE BENZERİ YAŞANDI'

Mahalle esnaflarından Aynur Aytır, "Ben de yan binada komşuyum. Birkaç gün önce bir kapıya rastlandı, tarihi eser olduğu söylendi. İnşaat durduruldu. Muhtar olsun belediye başkanı olsun herkes de geldi bunu onayladılar. Şu anda bizim binamızda da bir korku var o binada da bir korku var. Ne olacak inşaat durdurulacak mı devam edecek mi ya da yan binaya sıçrayacak gibi semt sakinlerinin korkusu var. Buna benzer de bir olay birkaç sene önce yine yaşanmıştı bildiğim kadarıyla bina 7 yıl süresince durduruldu sonrasında tekrar inşaat devam etti. Bunun akıbeti ne olur şu an biz de beklemekteyiz. O kapının devamı var mıdır sadece o giriş kısmı mıdır onu artık devlet araştırıp bulacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

'İNŞAAT DURDURULDU'

Mahalle sakini Yüksel Deniz "Tarihi eser olduğu yer belli oluyor zaten bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş. Gelip ekiplerin incelemeye almaları gerekiyordu ondan dolayı bekleniyor " dedi. Mahalle sakinlerinden Abbas Aydın ise, "Ben her gün buradan geçiyorum. İnşaatlarda çalışıyorum ben de. Bizim tanıdığımız insanların binası. Birden durdurdular. Olay şu; tarihi eser çıktığından dolayı durduruldu. Yaklaşık 10-15 gündür çalışmıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı