Haberler

Görüntü Türkiye'den! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Görüntü Türkiye'den! Bir insan kendine bunu neden yapar? Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Bir insan kendine bunu neden yapar?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde görüntülendi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüyü izleyenler "Bir insan kendine bunu nasıl yapar?" demekten kendini alamadı.

  • İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi'nde sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde bulundu.
  • Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde vatandaşların yoğun kullandığı meydanda meydana geldi ve bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
  • Görüntüler sosyal medyada tepki topladı; bölge sakinleri yetkililerden meydan ve çevresindeki güvenlik denetimlerinin artırılmasını talep etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi baygın halde görüntülendi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

SABAH SAATLERİNDE ŞOK EDİCİ MANZARA

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gaziosmanpaşa Meydanı ve Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Morning saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, meydan alanında hareketsiz ve baygın halde yatan 3 kişiyi fark etti. Madde etkisinde olduğu değerlendirilen şahısların yürek burkan ve endişe verici halleri, yoldan geçen bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan ve gündem olan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. İnsanların sabah saatlerinde işe ve okula gittiği güzergahta çekilen görüntüleri izleyen kullanıcılar, "Bir insan kendine bunu nasıl yapar?" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Bölge sakinleri yetkililerden meydan ve çevresindeki güvenlik denetimlerinin artırılmasını talep etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Hiç şaşırmıyorum çünkü okulların önünde satılıyordu, şimdi neredeyse her yerde. Bu işle alakadar olması gerekenler hale devekuşu misali olayları görmezden geliyor aynı silaha erişmek gibi.. Bu ülkede memuriyet kalkmadıkça hiç bir sorun çözülmez..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Seçilmiş Behzat kullanıyor seçmen ne yapsin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok