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Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
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Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan transferin mali detayları da netleşti. Yıldız futbolcunun çarşamba günü Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig devi Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. 

SALAH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. 

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 25'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.

İMZA İÇİN GELİYOR

Bordo-mavili taraftarları heyecana boğan gelişmenin ardından gözler yıldız futbolcunun kente geliş saatine çevrildi. Muhammed Salah'ın çarşamba günü Trabzon'a inerek resmi imzayı atması bekleniyor.

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Yılın en çok ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun şehre ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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