Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu

Beşiktaş'ın eski kalecisi ve A Milli Takım'ın file bekçilerinden Ersin Destanoğlu, hayatını Neşe Sevdik Kurtoviç ile birleştirdi. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da sürdüren başarılı kaleci, düzenlenen törenle dünyaevine girerken, düğünden paylaşılan kareler kısa sürede ilgi gördü.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtoviç, düğün gününden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.

GELİNLİĞİ GÜNDEM OLDU

Düğünde en çok konuşulan detay ise gelin Neşe Sevdik Kurtoviç'in tercih ettiği gelinlik oldu. Klasik modellerden farklı olarak ceket formunda tasarlanan modern gelinlik, şıklığıyla dikkat çekti ve sosyal medyada beğeni topladı. Çiftin düğün fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçiler özellikle gelinliğin farklı tasarımına övgü dolu yorumlar yaptı.