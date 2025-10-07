Başkan Altay: 'Akşehir'in İçme Suyu Meselesini 223 Milyon Liralık Yatırımla Köklü Çözüme Kavuşturduk'

2022 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve 223 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu dev projeyi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Proje kapsamında; 104 kilometreyi aşkın içme suyu hattı, su deposu, 4 bin 50 abone bağlantısı ve en modern teknolojilerden biri olan SCADA sistemi inşa edildi. Böylelikle Akşehir'imizin her mahallesine daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha güvenli içme suyu ulaştırmanın gurunu yaşıyoruz. Bu proje, sıradan bir altyapı çalışmasının ötesinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasının teminatıdır" dedi. Akşehir'de yüzde 50'ye yakın bir kaçak oranının söz konusu olduğunu belirten Başkan Altay, yaptıkları yatırımla kayıp kaçak oranını Avrupa standardının altına indirdiklerini ifade etti. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir'de 80 yılda yapılamayan birçok işin üzerine konularak son 20 yılda yapıldığını dile getirerek, hizmetlerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'de yapımı tamamlanan 104 kilometrelik Merkez İçme Suyu Yapım İşi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Akşehir Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, pek çok şehirde olduğu gibi Akşehir'in de uzun yıllara dayanan eskimiş, su kaçağı çok olan, hijyenik sorunları da bünyesinde taşıyan içme suyu şebekesinin yenilenmesinin çok kayda değer bir hizmet olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, ilçenin geleceğini teminat altına alan önemli yatırımın hayata geçmesini sağlayan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"BU PROJE; ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN VE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEĞE KAVUŞMASININ TEMİNATIDIR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihiyle, samimiyetiyle, misafirperverliğiyle nam salmış; Nasreddin Hoca'nın, Seyit Mahmut Hayrani'nin, Nimetullah Nahçevani'nin, Tarık Buğra'nın ilmiyle aydınlanmış Akşehir'de bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade etti.

İçme suyunun; hayatın kaynağı, insanın en temel ihtiyacı, şehirlerin gelişmişliğinin de göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Biz de bu anlayışla Akşehir'imizin içme suyu meselesini köklü bir şekilde çözüme kavuşturduk. 2022 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve 223 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu dev projeyi tamamlayarak hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında; 104 kilometreyi aşkın içme suyu hattı, 500 metreküplük su deposu, 4 bin 50 abone bağlantısı, izolasyon vana odaları, basınç düşürücü vana odaları, debimetre odaları ve en modern teknolojilerden biri olan SCADA sistemi inşa edildi. Böylelikle Akşehir'imizin her mahallesine daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha güvenli içme suyu ulaştırmanın gurunu yaşıyoruz. Bu proje, sıradan bir altyapı çalışmasının ötesinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasının teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

"BİZ HİZMETTE SİYASETİ HEP İKİNCİ PLANA İTTİK"

Altyapı işlerinin zorluğuna vurgu yaparak özellikle seçim öncesi kimsenin altyapı işine girmek istemeyeceğini ifade eden Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ama biz hizmette siyaseti hep ikinci plana ittik ve özellikle yapılan kazıda gördük ki borulardan geçen suyu insanların içmesi mümkün değildi. Çok büyük bir çalışma başlatıldı. İş yaparsanız ön görülemeyen sorunlar çıkar ama iş yapmazsanız kimse sizi bununla ilgili eleştirmez. Biz iş yapmayı tercih ettik ve bundan sonra da iş yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hizmet siyasetini kendimize düstur edindik. Bakın 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası'yla birlikte herkes Konya'da yasanın nasıl uygulanacağını tartışıyordu. Bugün şöyle etrafınıza bir baksanız; hemen arkamızdaki Arasta Çarşısı, Melek Girmez Hanı, cephe sağlıklaştırma faaliyetleri, bugün hizmete açacağımız 223 milyon liralık altyapı tesisi, atık su arıtma tesisleri, yıkılan pazarın yerine yapılan pazar tesisi… Hepsinde Büyükşehir Belediyemizin emeği var. Bunları biz hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Bunları yaptık, işimiz bitti mi, bitmedi. Bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Akşehirli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

KONYA İLÇELERİYLE BİR BÜTÜNDÜR

Konya'nın tarih boyunca medeniyetlere yön vermiş, gönüllere ışık olmuş, Selçuklu'nun dârülmülkü, Mevlâna'nın şehri, kardeşliğin ve birliğin merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bizler her yeni güne, Konya'ya duyduğumuz derin sevgiyle başlıyor, bu mukaddes sevdayı ilçelerimize taşımak için gece gündüz gayret ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Konya sadece merkezden ibaret değil. Akşehir'i, Seydişehir'i, Ereğli'si, Ilgın'ı, Beyşehir'i ve daha nice güzide ilçesiyle bütündür, tamdır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; bizim hizmet anlayışımız merkezde başlayan bir yolculuk değildir; tam aksine, merkezden ilçelere, ilçelerden en ücra mahallelere uzanan bir gönül köprüsüdür. Bizler her ilçemizi Konya'nın kalbi biliyor, her vatandaşımızın mutluluğunu kendi mutluluğumuz addediyoruz. Bu anlayışla Akşehir ilçemizde de, büyük bir titizlikle ve özveriyle çalışarak çok önemli çok hizmetler kazandırdık" değerlendirmesini yaptı.

"2018'DEN BUGÜNE AKŞEHİR İLÇEMİZE GÜNCEL BEDELLE 2.4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Akşehir'e kilometrelerce sıcak asfalt çalışmasından mahalle yollarına, parke taşı ve rotmiks desteğinden yeni otogara, restorasyonlardan cephe sağlıklaştırma çalışmalarına ve ASEM, KOMEK, Genç KOMEK hizmetlerine kadar onlarca yatırım kazandırdıklarını anımsatan Başkan Altay, "2018'den bugüne Akşehir ilçemize güncel bedelle 2.4 milyar liralık yatırım yaptık. Çok daha güzel bir Akşehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hazreti Mevlana, 'Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın' buyuruyor. Bizler sevdamız Konya'mız için, Akşehir'imiz için seve seve cefa çekmeye, çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Rabbim, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice eserleri şehrimize kazandırmayı nasip etsin" dedi.

"AKŞEHİR'DE KAYIP KAÇAK ORANINI AVRUPA STANDARDINA ALTINA İNDİRİYORUZ"

Başkan Altay, Akşehir'de yüzde 50'ye yakın bir kaçak oranının söz konusu olduğunu belirterek, "Bir arıza durumunda bütün mahallelerin suyunu kesmek zorunda kalıyorduk. Şimdi yapmış olduğumuz sistemle kayıp kaçak oranını Avrupa standardının altına indirdik. Bölgesel vanalama sistemimizle, SCADA sistemimizle birlikte artık Akşehir'in o zor günleri geride kaldı. İnşallah bundan sonra yapacağımız üst yapı faaliyetleriyle Akşehir çok daha güzel bir hale gelecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Akşehir'deki bütün işlerimizde desteği olan kıymetli milletvekilimiz Orhan Erdem ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca önceki dönem belediye başkanımız Salih beyin projede çok büyük emeği var. Görevi devralan Nuri Köksal beye süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"80 YILDA YAPILMAYAN BİRÇOK İŞ, SON 20 SENEDE ÜZERİNE KONULARAK YAPILDI"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katkısıyla Akşehir'de yapılamayacak işlerin yapıldığını vurgulayarak, "Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şehrimizin 20 senede yapılanlarına baktığımızda 80 yılda yapılamayan birçok işin fazlasıyla üzerine konularak yapıldığı, eskilerinin de yenilendiği bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu şehir bizim, çok daha iyilerine layık ve inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız hep birlikte daha iyi noktalara götürmeye çalışacağız. Dolu dolu hizmet dönemi oldu. Şimdi Türkiye Yüzyılı diyoruz. İnşallah bu Türkiye Yüzyılı, Konya Yüzyılı olacak, Akşehir Yüzyılı olacak. Terörün de tamamen sonlandırıldığı, yatırımların da arttığı bir döneme gireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, MHP Akşehir İlçe Başkanı Mehmet Akif Dilber'in de katıldığı programda konuşmaların ardından 223 milyon liralık Akşehir Merkez İçme Suyu Yapım İşi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

SU TASARRUFU VE FARKINDALIK PROGRAMI

Akşehir Anıt Meydanı'nda program öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Tasarrufu ve Farkındalık Programı yapıldı. Yoğun ilgi gören programda; empati parkuru, su temalı atölyeler, su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için KOSKİ'nin açtığı stantlar, tiyatro gösterileri ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyeler yer aldı.

MİLLETVEKİLİ ERDEM VE BAŞKAN ALTAY ANAOKULU ZİYARET EDEREK BASINLA BULUŞTU

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir programı kapsamında Akşehir Küçük Ağa Anaokulu'nu ziyaret ederek çocukların oluşturduğu "Su Farkındalık Etkinliği"ne katıldı.

Milletvekili Erdem ve Başkan Altay, Akşehir'de faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.