Bakan Çiftçi: "Türkiye'den her gün aşağı yukarı bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: " Türkiye'den her gün aşağı yukarı bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor. Belki okulların kapanmasıyla beraber içinde bulunduğumuz bu dönemde sayı biraz daha artabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayılarına ve siber vatanda yürütülen çalışmalara ilişkin sorulara yanıt veren Çiftçi, göç konusuna dair sayısal verileri paylaştı. Bugün itibarıyla Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının net olarak 2 milyon 245 bin kişi olduğunu belirten Çiftçi, neredeyse her gün bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, bunun yanı sıra bu sene yapılan siber devriye çalışmaları neticesinde, 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'den her gün aşağı yukarı bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor"

Suriyelilerin gönüllü dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan ve bugün itibarıyla Türkiye'de 2 buçuk milyona yakın Suriyelinin olduğunu dile getiren Çiftçi, "Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı net olarak 2 milyon 245 bin kişidir. Göç İdaresi Başkanlığımız zaten bu rakamları kendi web sitesinde zaman zaman düzenli olarak yayınlıyor. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bir konuşmasında 'gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşten' bahsetmişti. 2016 yılından 2026 yılına kadar, yani bu 10 yıllık süre zarfında, Suriyelilerden 1 buçuk milyon kişi ülkelerine geri döndü. 8 Aralık Devrimi'nden sonra geri dönenlerin sayısı 710 bin kişi. Türkiye'den her gün aşağı yukarı bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor. Belki okulların kapanmasıyla beraber içinde bulunduğumuz bu dönemde sayı biraz daha artabilir. Netice itibarıyla, bugüne kadar ülkesine dönen Suriyelilerin toplam sayısı 1 buçuk milyondur" diye konuştu.

"Siber devriye çalışmaları neticesinde 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit ettik"

Siber operasyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, web sitelerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Önceden orman diyorduk, şimdi 'yeşil vatan' diyoruz. Denizlerimize, karasularımıza 'mavi vatan', uzaya ise 'gök vatan' diyoruz. Siber alana da biz 'siber vatan' diyoruz. Nasıl ki sokaklarımızda, caddelerimizde ve kamuya açık alanlarda devriye faaliyetleri icra ederek güvenliği sağlamak zorundaysak, siber vatanda da güvenliği sağlamak zorundayız. Bu sene yaptığımız bu siber devriye çalışmaları neticesinde, 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit ettik. Polisin sokakta devriye atması gibi, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz de siber alanda devriye atıyor ve orada tespit edilen hususlar bunlardır. Bu çalışmaların neticesinde 30 bin web sitesine erişimi engelledik. Yine bu çalışmalar sonucunda 52 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İnsanımızın çok muzdarip olduğu konulardan biri olan çevrim içi kumar ve yasa dışı bahis oynatan 45 bin siteye siber çalışmalar neticesinde erişim engeli getirdik. İçişleri Bakanlığı'nın görevi sadece günlük hayatta değil, siber alanda da kesintisiz devam ediyor. Çünkü siber alanda işlenen suçların mağdurları da sonuçları da gerçektir. Suç siber alanda işleniyor diye mağdurlar ortadan kalkmıyor; ortada sanal değil, gerçek mağdurlar ve gerçek sonuçlar var. Dolayısıyla bunlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek adına Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız çok güçlü bir mücadele yürütüyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı