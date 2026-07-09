Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart cezasının FIFA tarafından ertelenmesi, futbol dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AVRUPA PARLAMENTOSU DA OLAYA DAHİL OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesinin ardından alınan bu karar, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) sert tepkisine yol açtı. AP milletvekilleri, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında resmi ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

TARTIŞMANIN ODAĞI: TRUMP'IN TELEFONU VE ERTELENEN CEZA

Olay, 1 Temmuz'da ABD ile Bosna-Hersek arasında oynanan Dünya Kupası maçında başladı. Mücadelede kırmızı kart gören 25 yaşındaki forvet Folarin Balogun'un, kurallar gereği Belçika ile oynanacak son 32 turu karşılaşmasında forma giymemesi gerekiyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, oyuncu adına bizzat FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu aramasının ardından FIFA Disiplin Kurulu, pazartesi günkü kritik maç öncesinde Balogun'un cezasını ertelediğini ve oynamasına izin verildiğini duyurdu.

AVRUPA PARLAMENTOSU: ''BU BİR REZALETTİR''

ESPN’in aktardığı habere göre; Avrupa Parlamentosu üyeleri sürecin şeffaf bir şekilde mercek altına alınmasını istiyor. AP milletvekilleri Barry Andrews, Lara Wolters ve Niels Fuglsang ortak bir bildiri yayımlayarak FIFA'yı sert bir dille eleştirdi. Milletvekilleri, turnuvanın tam ortasında kırmızı kart kurallarının esnetilmesini "bir rezalet ve adaletin çarpıtılması" olarak nitelendirirken, "Bir kez daha Infantino ve FIFA'nın Trump yönetiminin taleplerine boyun eğdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

AP üyeleri, Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal futbol federasyonlarına çağrıda bulunarak, FIFA Etik Komitesi'nin harekete geçirilmesini talep etti. Soruşturmada, Trump’ın baskısının ceza ertelemesindeki rolünün yanı sıra Trump’a "FIFA Barış Ödülü" verilmesi gibi "siyasi tarafsızlığın ihlal edildiği" yönündeki diğer iddiaların da araştırılması isteniyor.

INFANTINO: ''KARAR TAMAMEN BAĞIMSIZ VE ÖZERK''

Gelen eleştirilerin ardından savunma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kararın tamamen hukuki süreçler çerçevesinde alındığını iddia etti. Infantino, "FIFA’nın yargı organları bağımsız ve özerktir. Kuralları ve önlerindeki somut gerçekleri uygularlar. Bu bağımsızlık futbolun güvenirliği için esastır" dedi.

Donald Trump ile görüştüğünü doğrulayan Infantino, "Evet, ABD Başkanı ile Dünya Kupası konularını düzenli olarak görüşüyorum; tıpkı dünyadaki diğer devlet başkanları veya iş insanlarıyla görüştüğüm gibi. Ancak kendisine de bu sürecin bağımsız kurullar tarafından yürütüldüğünü ilettim" diyerek kendini savundu.

TRUMP: ''SADECE İNCELEME İSTEDİM, BASKI YAPMADIM''

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise pozisyonun kırmızı kart gerektirmediğini savundu. Futboldan iyi anladığını belirten Trump, "Pozisyon faul bile değildi, sadece koşan iki oyuncu çarpıştı. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamayacağını sonradan öğrendim ve bunun haksızlık olduğunu düşündüm. Infantino ile görüşmemde sadece hislerimi söyledim, ona ne yapması gerektiğini dikte etmedim. Kararı zaten o değil, kurul verdi ve bence doğru olanı yaptılar" şeklinde konuştu.