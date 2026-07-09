İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho, yeni sezon öncesi planlamalarını şekillendirmeye başladı.

ARDA GÜLER'İN YERİ BELLİ OLDU

Geçen sezonun hayal kırıklıklarını geride bırakarak takımı yeniden yapılandırmayı hedefleyen deneyimli Portekizli çalıştırıcı, orta saha kurgusunu ve oyuncu rollerini netleştirdi. Mourinho'nun planlarında, milli yıldızımız Arda Güler'in yeri de belli oldu.

SAĞ KANATTA OYNATILACAK

Defensa Central'in haberine göre; Jose Mourinho, Arda Güler’i oynamayı daha çok sevdiği sağ kanatta değerlendirme kararı aldı. Habere göre, Portekizli teknik adam, genç yeteneği takımın dinamik ismi Federico Valverde ile dönüşümlü olarak bu pozisyonda oynatmayı planlıyor. Mourinho'nun amacının Arda'yı farklı bölgelerde joker olarak kullanıp yıpratmak yerine tek bir pozisyona odaklayarak ondan maksimum verim alabilmek olduğu belirtildi.