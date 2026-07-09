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Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı tahliye edildi

Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı tahliye edildi
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Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 30 Mayıs 2025'ten bu yana süren yaklaşık bir yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

  • Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı, yaklaşık bir yıl süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.
  • Karslı, 30 Mayıs 2025'te yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
  • İddianamede, 2021-2023 arasında 26.012 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve işlem hacminin 12 milyar TL olduğu belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

PAPARA'NIN KURUCUSU AHMET FARUK KARSLI TAHLİYE EDİLDİ

Papara’nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, yaklaşık bir yıl süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi. 30 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Karslı’nın serbest bırakılması, daha önce tahliye edilen Payfix ve Flash Haber'in eski sahibi Erkan Kork'un ardından gerçekleşen ikinci dikkat çeken tahliye oldu.

NE OLMUŞTU?

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden aktarıldığı belirtilmişti. 

İddianamede Karslı’nın; eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL,, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespiti yer almıştı. İddianamede iki gizli tanığın ifadeleri yer almıştı.  Gizli tanıklardan 'Ihlamur', “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor”, 'Ladin' de, “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu'' demişti. 

''PARALAR 274 BANKA HESABI VE KRİPTO CÜZDANA AKTARILDI''

İddianamede yer alan Merkez Bankası denetim raporuna göre; 2021-2023 arasında 26 bin 012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmıştı. İşlem hacmi 12 milyar TL olurken, paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarılmıştı.

İddianamede Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğü tespiti yapılarken, “Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı'' değerlendirmesinde bulunulmuştu. 

İddianamede, Papara yöneticilerinin “yasadışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama” suçlarını işlediğini belirtilerek, Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Adalet bu olmasa gerek

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Hakimler arastirilmalidir

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