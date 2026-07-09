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Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
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Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı. Deneyimli teknik adam, Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamalarla Lionel Messi ve FIFA'ya ağır söylemlerde bulunmuştu.

  • Mısır Milli Futbol Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.
  • Hüsam Hasan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalanması planlanıyor.
  • Hüsam Hasan, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenildikten sonra FIFA ve Messi'yi eleştirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar çıkma başarısı gösteren ve çeyrek finalin kapısından dönen Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.

HÜSAM HASAN İLE YOLA DEVAM

Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi. Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

MESSI VE FIFA'YA SAVAŞ AÇTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Maç sonunda  Lionel Messi ve FIFA'ya ağır söylemlerde bulunan deneyimli hoca, "Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu. Messi boşuna sevinmemeli. Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlar bu halkın kahramanları.'' demişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

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